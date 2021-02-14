ورفع الدحيل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، في حين مني الريان بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان بالخسارة الأولى عقب ثلاثة انتصارات، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة متراجعاً الى المركز الخامس.

وافتتح المدافع الدولي إسماعيل محمد التسجيل بعد جملة جميلة بدأها بنفسه قبل أن ينتظر تمريرة البرازيلي ادواردو بيريرا "دودو" لإيداع الكرة شباك الحارس سعود الهاجري ( 37).

وأضاف البديل الكيني مايكل أولونغا الهدف الثاني مستقبلا تمريرة البلجيكي ادميلسون ولعبها خلفية في المرمى (73).

وفي مباراة ثانية، انتظر نادي قطر حتى الرمق الأخير من مواجهته مع مستضيفه أم صلال ليخطف فوزاً ثميناً بهدف قاتل مستعيداً نغمة الانتصارات بعد خسارة وتعادل، رافعاً رصيده الى النقطة 27 متقدماً إلى المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الخاسر عند النقطة 15 في المركز التاسع.

وكان أم صلال في طريقه للحصول على نقطة ثمينة رغم النقص العددي في صفوفه عقب طرد المدافع التونسي أيمن عبد النور لخطأ على المهاجم النيجيري المنفرد انتوني اكبوتو (71)، بيد أن الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، شهدت تدخلاً من حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، مشيراً إلى خطأ ارتكبه المدافع الإيراني روزبيه جشمي ضد محمد الربيعي داخل المنطقة، لتقضي المراجعة باحتساب ركلة جزاء نفذها الجزائري يوسف البلايلي بنجاح (5+90).

هذا وعاد العربي الى سكة الانتصارات بعدما تخطى الوكرة 1-صفر، رافعا رصيده الى 23 نقطة في المركز السادس أمام الأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الوكرة عند النقطة 14 في المركز العاشر.

وسجل الإيراني مهرداد محمدي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء كسبها التونسي يوسف المساكني (76).