الدحيل يحسم القمّة ضد السد برباعية November 2, 2019 20:00 1:09 دقيقة حافظ الدحيل على صدارته للدوري القطري بعد حسمه قمة الجولة التاسعة التي جمعته بالسد لمصلحته بأربعة أهداف لهدف. وضمن نفس المرحلة انتصر الغرافة على الخور بثلاثة أهداف لهدف. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة ماذا قال المغربي زهير فضال عن ركلة الجزاء؟ 3:56 دقيقة دي ليخت يقود يوفنتوس لفوز ثمين على تورينو 4:03 دقيقة ريال مدريد يخفق في انتزاع الصدارة من برشلونة 4:55 دقيقة ليون يعزز موقعه في المنطقة الدافئة 1:53 دقيقة تريزيغيه يتحسّر على ضياع الفوز أمام ليفربول 4:22 دقيقة إشبيلية وأتلتيكو يرفضان هدية ليفانتي 3:35 دقيقة تشيلسي يضمّ واتفورد إلى لائحة ضحاياه 3:47 دقيقة ثنائية لوكاكو تنقذ إنتر من فخ بولونيا 1:09 دقيقة الدحيل يحسم القمّة ضد السد برباعية 3:29 دقيقة مرسيليا يتابع الإقناع وأنجيه وصيفاً