وتغلب الدحيل على ضيفه الشمال بنتيجة كبيرة 5-2 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الثانية والعشرين (الأخيرة) من دوري نجوم قطر.

وحصد الدحيل لقب دوري نجوم قطر للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2020.

وتناوب على أهداف الدحيل كل من المعز علي (7) والكيني أولونغا (21 و35 و52) ومن ركلة جزاء 31.



فيما تكفل الأرجنتيني ماتياس بتسجيل هدف الشمال الأول من ركلة جزاء 46 وسجّل مصطفى الهدف الثاني 94.

ورفع الدحيل رصيده إلى 51 نقطة منهياً آمال العربي الذي كان ينتظر خسارة الدحيل من الشمال وفوزه في مباراة القمة أمام السد والتي انتصر بها 2-1.

وهبط السيلية إلى الدرجة الأدنى بخسارته أمام الوكرة بهدف دون رد، إذ توقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الأخير، فيما سيضطر الشمال لخوض المباراة الفاصلة لتحديد مصيره الموسم المقبل.

ونجح أولونغا في حسم صدارة هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً متقدماً على السوري عمر السومة هداف العربي.