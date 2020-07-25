

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الدحيل في مطلع الثاني ترجمها المهاجم الدولي القطري المعز علي بنجاح إلى هدف عند الدقيقة التاسعة والأربعين.

ولم يدم تقدم الدحيل طويلاً إذ سرعان ما عادل أيوب عزي النتيجة لأم صلال بعدها بثلاث دقائق، ليعزز الدحيل صدارته بثلاث وأربعين نقطة فيما بات رصيد أم صلال خمس عشرة نقطة.

ودشن السد عودته إلى المسابقة بفوز صعب على الخور 2-1 في ظل غياب مدربه تشافي المصاب بفيروس كورونا.

وسجّل أكرم عفيف هدف السبق للسد عند الدقيقة الخامسة والعشرين، ولكن البرازيلي تياغو بيزيرا أدرك التعادل للخور بعدها بدقيقتين.

وعاد أكرم عفيف في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع من الشوط الأول ليرجّح كفة السد بهدف ثانٍ.

ولاحت للخور فرصة التعديل عندما ارتكب سعد الشيب مخالفة احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع للفار لكن حارس مرمى السد نجح في

التصدي لكرة البرازيلي تياغو بيزيرا في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع مبقياً على أفضلية فريقه حتى النهاية.

