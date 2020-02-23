الدحيل يبتعد في الصدارة بفوزه على الوكرة February 23, 2020 16:20 0:27 دقيقة ابتعد الدحيل في صدارة الدوري القطري بفوزه على ضيفه الوكرة بهدف دون مقابل في ختام الجولة الخامسة عشرة. تقارير إخبارية الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة مانشستر يونايتد يشعل الصراع على المركز الرابع 1:13 دقيقة مدرب بلجيكا معجب باستعدادات قطر لمونديال 2022 0:44 دقيقة السد يسقط في فخ التعادل على أرض أم صلال 0:27 دقيقة الدحيل يبتعد في الصدارة بفوزه على الوكرة 1:25 دقيقة مدرب منتخب بلجيكا يتحدث عن إصابة هازار 0:47 دقيقة لاتسيو يقتنص فوزاً ثميناً ويواصل الضغط على يوفنتوس 0:32 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز ضيفه إلفيروم 1:24 دقيقة فرنسا تهزم ويلز حاملة اللقب وتعزز موقعها بالصدارة 0:47 دقيقة الوداد البيضاوي يواصل نتائجه السلبية 0:48 دقيقة ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة هازار