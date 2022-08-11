وهو الهدف الأول الذي يُسجّل على أرضية استاد لوسيل في أولى المباريات الرسمية التي تقام على أكبر استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ووقّع مهاجم "نسور قرطاج" الهدف في الدقيقة 12 بعد انفراده بحارس مرمى الريان ورفعه للكرة بشكل مميّز نحو الشباك.
وهو الهدف الأول الذي يُسجّل على أرضية استاد لوسيل في أولى المباريات الرسمية التي تقام على أكبر استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ووقّع مهاجم "نسور قرطاج" الهدف في الدقيقة 12 بعد انفراده بحارس مرمى الريان ورفعه للكرة بشكل مميّز نحو الشباك.
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