وهو الهدف الأول الذي يُسجّل على أرضية استاد لوسيل في أولى المباريات الرسمية التي تقام على أكبر استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ووقّع مهاجم "نسور قرطاج" الهدف في الدقيقة 12 بعد انفراده بحارس مرمى الريان ورفعه للكرة بشكل مميّز نحو الشباك.