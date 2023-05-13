وتألّق المساكني هذا الموسم مع فريقه العربي الذي نافس بقوّة على لقب دوري نجوم قطر وحلّ ثانيًا في ختام البطولة خلف البطل نادي الدحيل.

ووقّع التونسي 13 هدفًا مع العربي في دوري نجوم قطر الموسم الماضي.

ونال العربي المتألّق في الدوري المحلّي الموسم المنقضي والذي أنهاه بشكل رائع عبر إحرازه لقب كأس أمير دولة قطر أمس الجمعة على حساب السد بثلاثية نظيفة، تتويجًا آخر إذ فاز مدربه القطري يونس علي بجائزة أفضل مدرب في الموسم.

وظفر القطري أسامة الطيري لاعب الريان بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما.

أما جائزة أفضل هداف عن موسم 2022-2023 فقد كانت من نصيب الكيني مايكل أولونغا محترف الدحيل.