أكرم عفيف افتتح التسجيلَ للضيوف عند الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر المباراة، ثم عادل الأهلي النتيجة عن طريق لاعبه عمر يانساني عند الدقيقة الرابعة والأربعين، وأضاف اللاعبُ ذاته الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الحادية والسبعين، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيدَه إلى عشرين نقطة، فيما تجمد رصيدُ السد عند اثنتين وعشرين نقطة.

فوز مثير للغرافة

وقلب الغرافة تأخرَه أمام ضيفِه الشمال إلى فوز مثير بثلاثةِ أهداف لاثنين ضمن منافساتِ الجولةِ ذاتها.

الشمال كان البادئَ بالتهديف عبر علي علوان بعد مرور عشر دقائقَ على البداية، لينجحَ بعدها أحمد علاء في تعديل كفتي المباراة بتسجيلهِ هدفَ الغرافة الأول في الدقيقةِ التاسعةِ والثلاثين، وبعدَ ذلك بخمسِ دقائق، أعاد رابح يحيى التقدمَ لمصلحةِ الشمال بتسجيلهِ الهدفَ الثاني.

وشهدت انطلاقة ُ الشوط الثاني انتفاضة ً للغرافة، الذي عدلَ الأرقامَ مجدداً بواسطة الجزائري إسحاق بلفوضيل قبل أن يقـتـنصَ أحمد علاء هدفهُ الثانيَ في اللقاء وهدفَ انتصار الغرافة في الدقيقةِ التاسعةِ والخمسين رافعاً رصيدَ فريقِه إلى اثنتين وعشرين نقطة.

