الأهلي يقيل الإسباني روبين دي لا بيرير من منصبه November 18, 2019 14:13 0:36 دقيقة نشر النادي الأهلي القطري على حسابه في تويتر بياناً مقتضباً أعلن فيه إقالة الإسباني روبين دي لا بيرير من منصبه وأن إيرنانديث مدرب الفريق تحت 23 عاماً سيتولى المهمة مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب جديد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة القائد فان دايك يغيب عن مباراة إستونيا 2:02 دقيقة رونالدو يخرج عن صمته 1:08 دقيقة رونالدو "متهم" بسرقة هدف لزميله مع منتخب البرتغال 0:41 دقيقة ناشئو البرازيل لم يتأهلوا إلى المونديال وفازوا به 0:41 دقيقة البرازيل تنتفض وتحرز كأس العالم لتحت 17 عاماً 3:06 دقيقة تركيا تنهي مشوارها بالفوز على أندورا 3:08 دقيقة فرنسا تحسم صدارة المجموعة الثامنة 0:47 دقيقة تسيتسيباس يتوّج ببطولة الماسترز الختامية 4:34 دقيقة إنكلترا المتأهلة تنهي مشوارها بفوز عريض على كوسوفو 5:30 دقيقة هل هذه ركلة جزاء ؟ تعرف على القانون الجديد !