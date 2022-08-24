البرتغالي جواو كارلوس تيشيرا منح أم صلال هدفهم الوحيد عند الدقيقة 42 وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية لينجح أم صلال في حصد أول ثلاث نقاط له رافعا رصيده بذلك لأربع نقاط فيما تجمد رصيد السيلية عند ثلاث نقاط فقط .

