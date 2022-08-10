آخر استعدادات العربي والريان للمواجهة المنتظرة في لوسيل August 10, 2022 21:58 2:03 دقيقة في أولِ مباراة يحتضنها استاد لوسيل المونديالي، سيلتقي العربي والريان في مباراةِ الديربي الجماهيري ضمن المرحلة الثانية من الدوري القطري الخميس. العربي القطري الريان استاد لوسيل -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مدرب أينتراخت فرانكفورت فخور بفريقه 1:21 دقيقة كورتوا: تعاملنا مع المباراة بالعقلية المناسبة 2:19 دقيقة أنشيلوتي: لم تكن مباراة سهلة 6:16 دقيقة مراسم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية 5:07 دقيقة الملكي سوبر أوروبا 2:03 دقيقة استعدادات العربي والريان للقاء الأول في لوسيل 0:26 دقيقة تعادل الغرافة مع الوكرة وفوز أول للسيلية 3:41 دقيقة تباين الآراء في الجزائر حول دوري السوبر الإفريقي 2:43 دقيقة ترحيب مغربي بتنظيم دوري السوبر الإفريقي 0:42 دقيقة تقارير تتحدث عن نهاية حقبة خليلودزيتش مع المغرب