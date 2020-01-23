وليد الركراكي مدرباً جديداً لفريق الدحيل

وأشرف الركراكي (44 عاماً) على تدريب الفتح الرباطي من موسم 2014-2015 إلى رحيله عن الفريق في مطلع عام 2020 والتحاقه برفاق التونسي يوسف المساكني.

وكان قد أعلن، متصدر الدوري القطري، الاثنين المنقضي عن استقالة البرتغالي روي فاريا لأسباب شخصية مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي قبلها.

وجاء على الحساب الرسمي للنادي على موقعه الالكتروني "قبلت ادارة الفريق الاستقالة التي تقدم بها المدرب روي فاريا من مهامه كمدرب للفريق الاول لأسباب شخصية".

وأضاف "تقدمت إدارة الفريق بالشكر للمدرب روي فاريا على الفترة التي قضاها في الإشراف الفني على الفريق وتمنت له التوفيق في مسيرته القادمة".

وتولى فاريا المهمة في كانون الثاني/يناير 2019 خلفاً للتونسي نبيل معلول.