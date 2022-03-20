مصادر beIN SPORTS: هيرنان كريسبو مدرباً جديداً للدحيل القطري

وسيحل كريسبو بديلاً للبرتغالي لويس كاسترو الذي قاد الدحيل للتويج بلقب كأس أمير دولة قطر عقب فوزه على الغرافة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقبل هدف.

ويبلغ كريسبو من العمر 46 عاماً ويمتلك مسيرة رائعة على الصعيد الاحترافي كلاعب إذ مثل أندية بارما ولاتسيو وإنتر في إيطاليا قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنكليزي علماً أنه اختتم مسيرته مع بارما كلاعب عام 2012.

وعلى الصعيد التدريبي، بدأ كريسبو مشواره في عالم التدريب عام 2014 وتعد أندية بينفيلد الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي من أبرز الأندية التي قام بتدريبها ومن أبرز إنجازاته أنه قاد فريق ديفينسا الأرجنتيني للفوز بلقب كأس "كوبا سودأمريكانا" عام 2020.

