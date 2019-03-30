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مباراة اليوم الدحيل - السد: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

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مباراة الدحيل والسد في الجولة 20 من الدوري القطري لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

البث المباشر لمباراة الدحيل والسد
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الدحيل والسد
الدحيل والسد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

 

 

موعد مباراة الدحيل والسد

مباراة الدحيل والسد اليوم السبت 30 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

قمّة الدوري القطري بين الدحيل والسد ستكون منقولة على beIN SPORTS HD

مشاهدة مباراة الدحيل والسد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.


 

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