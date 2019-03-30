مباراة اليوم الدحيل - السد: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

البث المباشر لمباراة الدحيل والسد

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الدحيل والسد

الدحيل والسد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة الدحيل والسد

مباراة الدحيل والسد اليوم السبت 30 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

قمّة الدوري القطري بين الدحيل والسد ستكون منقولة على beIN SPORTS HD.

مشاهدة مباراة الدحيل والسد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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