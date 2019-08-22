فوز كبير للغرافة في مستهل مشواره في الدوري

نجح الغرافة بتحقيق فوز مريح على الشحانية 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة ضمن الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري القطري لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة أحمد علاء في الدقيقتين 65 و(90 +3)، وسفيان هاني في الدقيقة 72.

وكان الغرافة أنهى الموسم الماضي بالدوري في المركز الثامن برصيد 26 نقطة في المقابل أنهى الشحانية الدوري في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة السيلية مع الخور.

سجل كريم أنصاري في الدقيقة 18 (من ركلة جزاء) للسيلية، وعادل للخور تياجو بيزارا في الدقيقة 39 (من ركلة جزاء) أيضا.

وكانت الجولة الأولى للدوري انطلقت أمس الأربعاء وشهدت فوز السد على الوكرة بنتيجة (4 -1)، وتغلب الدحيل على نادي قطر بهدفين لهدف.