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كأس الاتحاد الإنكليزي
دوري نجوم قطر

فوز عريض للسد على ضيفه السيلية

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في دوري نجوم قطر نجح السد في تحقيق فوزه التاسع عندما تغلب على ضيفه السيلية برباعية نظيفة في الجولة السادسة عشرة.

beIN SPORTS

الهدف الأول للسد تمكن من تدوينه لاعبه أكرم عفيف في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف زميله غييرمي دوس سانتوس النتيجة عند الدقيقة الخامسة والعشرين بعدها نجح الجزائري بغداد بونجاح في تدوين الهدف الثالث للسد في الدقيقة الحادية والثلاثين قبل أن يبتعد أحمد سيار بالنتيجة إلى أربعة أهداف عند الدقيقة الخامسة والسبعين.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل الغرافة أمام نظيرهِ الأهلي بهدف لمثله. 

فريق الغرّافة تقدم في الشّوط الأوّل بهدف حمل توقيع مهدى جيان تاهرات عند الدقيقة الثلاثين، وعادل عبد الرّشيد أومـارو النتيجة للأهلي في الدقيقة السّادسة والستين هذا وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد لاعب الأهلي سفيان هاني.

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