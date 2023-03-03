فوز عريض للسد على ضيفه السيلية

الهدف الأول للسد تمكن من تدوينه لاعبه أكرم عفيف في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف زميله غييرمي دوس سانتوس النتيجة عند الدقيقة الخامسة والعشرين بعدها نجح الجزائري بغداد بونجاح في تدوين الهدف الثالث للسد في الدقيقة الحادية والثلاثين قبل أن يبتعد أحمد سيار بالنتيجة إلى أربعة أهداف عند الدقيقة الخامسة والسبعين.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل الغرافة أمام نظيرهِ الأهلي بهدف لمثله.

فريق الغرّافة تقدم في الشّوط الأوّل بهدف حمل توقيع مهدى جيان تاهرات عند الدقيقة الثلاثين، وعادل عبد الرّشيد أومـارو النتيجة للأهلي في الدقيقة السّادسة والستين هذا وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد لاعب الأهلي سفيان هاني.