خوان مانويل ليلو مدرباً جديداً لفريق السد

ونشر فريق السد تغريدة عبر موقعه الرسمي في تويتر جاء فيها: " رسمياً: خوان مانويل ليلو مدرباً للزعيم بداية من الموسم المقبل 2022-2023، وسيصل إلى قطر يوم الأحد القادم على أن يتم تقديمه لاحقاً في مؤتمر صحفي".

وفي وقت سابق، صرح المدرب الإسباني خافي غراثيا لوسائل إعلامية توصله لاتفاق مع ناديه السد يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وأفاد المدرب الاسباني بأنه قرر إنهاء مسيرته مع بطل دوري نجوم قطر لأسباب شخصية للعودة إلى إسبانيا.

وأكد غراثيا أنّ تدريب الزعيم يعتبر شرفاً كبيراً له مشيراً أنّه لن ينسى الفترة التي قضاها مع الفريق.

ونجح غراثيا في قيادة السد للحفاظ على لقب الدوري، بفارق شاسع عن أقرب الملاحقين وكان المدير التنفيذي للنادي قد صرح سابقاً بأنّ المدرب لن يواصل المشوار مع الزعيم.

