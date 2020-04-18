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دوري أبطال أوروبا
دوري نجوم قطر

جزء من راتب المغربي لزهر لدعم جهود قطر في مكافحة كورونا

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انضم المغربي نبيل لزهر إلى قائمة مطولة من اللاعبين الذين أعلنوا تضامنهم مع دولة قطر في سبيل مواجهتها لفيروس كورونا.

Reuters

ونشر الأهلي القطري في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت أنّ محترفه نبيل لزهر قرّر التبرع بجزء من راتبه تعبيراً عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان حسن الهيدوس لاعب السد وقائد منتخب العنابي بطل آسيا قد أطلق مبادرة أعلن من خلالها التبرع بجزء من راتبه وتبعه العديد من نجوم الدوري القطري.

وهذا الموسم الأول لنبيل في صفوف الأهلي بعدما انتقل إليه الصيف الفائت قادماً ليغانيس الإسباني، علماً أنّ صاحب الـ33 عاماً خاض العديد من التجارب الاحترافية ابرزها مع ليفربول الإنكليزي.


 

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