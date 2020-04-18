جزء من راتب المغربي لزهر لدعم جهود قطر في مكافحة كورونا

ونشر الأهلي القطري في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت أنّ محترفه نبيل لزهر قرّر التبرع بجزء من راتبه تعبيراً عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان حسن الهيدوس لاعب السد وقائد منتخب العنابي بطل آسيا قد أطلق مبادرة أعلن من خلالها التبرع بجزء من راتبه وتبعه العديد من نجوم الدوري القطري.

وهذا الموسم الأول لنبيل في صفوف الأهلي بعدما انتقل إليه الصيف الفائت قادماً ليغانيس الإسباني، علماً أنّ صاحب الـ33 عاماً خاض العديد من التجارب الاحترافية ابرزها مع ليفربول الإنكليزي.



