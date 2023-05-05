تعديل مواعيد الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر

وستقام، وفقاً للتعديل، خمس مباريات في توقيت واحد عند الساعة السابعة مساء يوم الثامن من شهر مايو الجاري، في ظلّ منافسة محتدمة بين عشرة فرق معنية بالصراع على الجبهات الثلاث، سواء المنافسة على اللقب، أو الوصول إلى المربع، إلى جانب تجنب الهبوط وخوض المباراة الفاصلة في الملحق، فيما تقام المباراة السادسة والأخيرة، التي تجمع الأهلي مع المرخية، في اليوم الموالي التاسع من الشهر نفسه، على اعتبار أنها بمنأى عن أية حسابات تنافسية.

ويلتقي الدحيل المتصدر برصيد 48 نقطة والباحث عن نقطة من أجل التتويج بطلاً، مع الشمال صاحب المركز التاسع بـ 18 نقطة والساعي لضمان مقعد الدرجة الأولى على استاد عبدالله بن خليفة، فيما يلتقي العربي الوصيف برصيد 46 نقطة والذي ما زال يملك حظوظ المنافسة على اللقب، مع السد صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة على استاد جاسم بن حمد.

ويتداخل السباق نحو المركز الرابع مع صراع تجنب الهبوط، إذ يلتقي نادي قطر صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة والمتمسك بآماله في الوصول إلى المركز الرابع، مع أم صلال قبل الأخير برصيد 17 نقطة على استاد ثاني بن جاسم، فيما يتواجه الوكرة صاحب 36 نقطة والمتطلع للاحتفاظ بالمركز الرابع مع السيلية الأخير بـ 16 نقطة على استاد حمد بن خليفة، أما الريان صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن أم صلال، فيلتقي الغرافة السادس برصيد 32 نقطة على استاد حمد الكبير.

ويكفي الدحيل التعادل مع الشمال ليتوج بطلاً بواقع المواجهات المباشرة مع مطارده العربي الذي يحتاج إلى الفوز على السد وخسارة الدحيل لخطف اللقب.

ووفقاً لنظام الدوري، يهبط صاحب المركز الثاني عشر (الأخير) مباشرة إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض صاحب المركز الحادي عشر (قبل الأخير) مباراة فاصلة مع ثاني دوري الدرجة الثانية، وسط صراع بين أربعة فرق معنية بهذه الوضعية هي: السيلية، وأم صلال، والريان، والشمال.