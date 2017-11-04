تعادل العربي يفقد اليعقوبي منصبه والسيلية يقلب الطاولة على أم صلال

وأتى الاعلان عن فسخ التعاقد بعيد تعادل العربي مع الخريطيات 1-1، وكان العربي متقدماً منذ الدقيقة 79 بفضل السوري مارديك مارديكيان، إلا أنّ الخريطيات عادل في الدقيقة 90+3 بفضل موهي.



وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنّ إدارة النادي "تقرر إنهاء عقد المدرب قيس اليعقوبي بالتراضي بين الطرفين".

وقال اليعقوبي في تصريحات بعد المباراة "لعبنا بصورة جيدة في الشوط الثاني وكنا الأقرب لتحقيق الفوز في اللقاء ولكن افتقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة التي سجل منها الخريطيات".

أضاف "في مثل هذه الظروف تعاقبك كرة القدم كما حدث واستقبلنا الهدف في الوقت القاتل من اللقاء"، بحسب الموقع الالكتروني للنادي.

وفاز العربي في مباراة واحدة وتعادل مرتين وخسر أربع مرات.

وفي مباراة أخرى خسر أم صلال من السيلية 3-2 بعدما كان متقدماً 2-1 حتى الدقيقة 79 بهدفي المغربي يوسف سيكور والسوري محمود المواس (55) لكن البرازيلي وانغر ريبيرو عدّل النتيجة وأهدى فريقه الفوز (79 و87) علماً أنّ السيلية تقدم بفضل عبد الكريم سالم (36).