تشافي يهزم فيروس كورونا ويعود لمهامه

وكتب تشافي عبر حسابه على إنستاغرام "شكراً جزيلاً على جميع رسائل الاهتمام التي تلقيتها خلال هذه الأيام. أريد أن أشارككم أنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريق السد"، أرفقها بصورتين مع أولاده وصورتين من الحصة التدريبية للسد.
وأكد الموقع الرسمي للسد عودة تشافي إلى مهامه وقال "واصل الفريق الاول، تدريباته اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي بالنادي، استعداداً لمباراة الاهلي، وشهد مران الاربعاء عودة المدرب تشافي هرنانديز بعد شفائه من إصابة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تعرض لها منذ حوالي 14 يوماً".
وأضاف "حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لاسيما والفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة، ورحب أيضاً أعضاء الفريق بعودة رودريغو تباتا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الريان، والذي انضم للسد بعقد لمدة موسم".
وكان تشافي أعلن منذ أيام أنه لن يتواجد مع الفريق في مباراته أمام الخور السبت الماضي ضمن المرحلة الثامنة عشرة، لاصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات "لحسن الحظ أشعر أنني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى يحصل على التصريح من جديد للعودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".