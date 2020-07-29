تشافي يهزم فيروس كورونا ويعود لمهامه

وكتب تشافي عبر حسابه على إنستاغرام "شكراً جزيلاً على جميع رسائل الاهتمام التي تلقيتها خلال هذه الأيام. أريد أن أشارككم أنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريق السد"، أرفقها بصورتين مع أولاده وصورتين من الحصة التدريبية للسد.

تشافي يقود تدريبات الزعيم استعداداً للاهلي ضمن الجولة التاسعة عشرة من #دوري_نجوم_QNB وتباتا يظهر في المران#السد #قطرhttps://t.co/lsD7itfBtx pic.twitter.com/3w8PjRwvW1 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 29, 2020

وأكد الموقع الرسمي للسد عودة تشافي إلى مهامه وقال "واصل الفريق الاول، تدريباته اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي بالنادي، استعداداً لمباراة الاهلي، وشهد مران الاربعاء عودة المدرب تشافي هرنانديز بعد شفائه من إصابة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تعرض لها منذ حوالي 14 يوماً".

وأضاف "حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لاسيما والفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة، ورحب أيضاً أعضاء الفريق بعودة رودريغو تباتا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الريان، والذي انضم للسد بعقد لمدة موسم".

وكان تشافي أعلن منذ أيام أنه لن يتواجد مع الفريق في مباراته أمام الخور السبت الماضي ضمن المرحلة الثامنة عشرة، لاصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات "لحسن الحظ أشعر أنني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى يحصل على التصريح من جديد للعودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".

