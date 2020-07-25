تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ونقل موقع السد تصريحات لمدربه قال فيها: اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف" .

وأضاف تشافي: "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جائت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-١٩".

تشافي : اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور ، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف .

تشافي : قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي و الإجراءات المتبعه من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جائت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-١٩#السد_الخور#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/dhYbh5kJy7 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020

وتابع تشافي: لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعوده للعمل".

وشكر تشافي جميع المختصين في المجال الصحي "وأوجه شكر خاص لمؤسسة دوري نجوم قطر و الاتحاد القطري لكرة القدم ونادي السد لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من إنتشار العدوى وضمان عودة المنافسه بشكل طبيعي .

وقال: "سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".

وختم حديثه بالقول: "اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب".

ومن المقرر أن يستضيف السد الخور في وقت لاحق السبت، في أول لقاء لحامل لقب الدوري القطري لكرة القدم، غداة استئناف المنافسات بعد تعليقها منذ آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".