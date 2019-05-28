تشافي مدرباً لنادي السد القطري الموسم المقبل

رسمياً : #تشافي مدرباً للفريق بدايةً من الموسم القادم .. وسيبدأ تشافي مهامه مع طاقمة الذي يضم

سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس،انتونيو لوبو ، سيرجيو غارسيا ، انتونيو ترامولاس#السد https://t.co/QSwNMUo8ZN — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) May 28, 2019

وخاض تشافي آخر مباراة له كلاعب في السد قبل نحو أسبوع ضد برسيبوليس الإيراني في ختام الدور الأول من دوري أبطال آسيا.

وجاء تعيين تشافي خلفاً للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وذكر السد على حسابه في تويتر أن الفريق سيخوض معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديداً في جيرونا التي تبعد 100 كم عنها في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو بمشاركة كل اللاعبين على أن يكون هناك تجمع قبلها بإسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين.

وأكد النادي أن تشافي سيبدأ مهامه مع طاقمة الذي يضم سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس، انتونيو لوبو ، سيرجيو غارسيا، انتونيو ترامولاس.