تأهل العنابي للنهائي الآسيوي يؤجل استئناف الدوري القطري

وذكر الاتحاد في بيان رسمي "بعد تأهل منتخبنا الوطني الأول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2019، تقرر تعديل جدول مباريات الدوري، لإعطاء فرصة للاعبين للراحة والاستشفاء بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مباريات البطولة".

ويلتقي المنتخب القطري نظيره الياباني يوم الجمعة في المباراة النهائية.

وكان من المقرر استئناف منافسات الدوري في الثالث من شباط/فبراير، لكن وبعد بلوغ المنتخب القطري النهائي القاري للمرة الاولى في تاريخه، قرر الاتحاد تأجيل العودة.

وتوقفت منافسات الدوري بعد المرحلة الخامسة عشرة لإتاحة الفرصة أمام المنتخب للاستعداد لكأس آسيا.



