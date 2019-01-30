العربية
English
Français
كأس آسيا - الإمارات 2019
دوري نجوم قطر

تأهل العنابي للنهائي الآسيوي يؤجل استئناف الدوري القطري

من قبل

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء تأجيل استئناف منافسات الدوري المحلي إلى السابع من شباط/فبراير المقبل بعد تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس آسيا في الإمارات.

Reuters

وذكر الاتحاد في بيان رسمي "بعد تأهل منتخبنا الوطني الأول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2019، تقرر تعديل جدول مباريات الدوري، لإعطاء فرصة للاعبين للراحة والاستشفاء بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مباريات البطولة".

ويلتقي المنتخب القطري نظيره الياباني يوم الجمعة في المباراة النهائية.

وكان من المقرر استئناف منافسات الدوري في الثالث من شباط/فبراير، لكن وبعد بلوغ المنتخب القطري النهائي القاري للمرة الاولى في تاريخه، قرر الاتحاد تأجيل العودة.

وتوقفت منافسات الدوري بعد المرحلة الخامسة عشرة لإتاحة الفرصة أمام المنتخب للاستعداد لكأس آسيا.
 
 

منتخب قطر
السابق الخور يتعاقد مع اللبناني روبرت
اقرأ
الخور يتعاقد مع اللبناني روبرت ملكي
التالي

آخر الأحداث