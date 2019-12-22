انتقال ماندزوكيتش إلى الدحيل القطري بانتظار الإعلان الرسمي

وذكرت تقارير صحفية أنّ لاعب يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندزوكيتش قد وصل إلى قطر صباح الأحد لإتمام تعاقده مع الدحيل متصدر الدوري القطري.

وأفادت العديد من المصادر "غير الرسمية" أنّ ماندزوكيتش اجتاز الفحص الطبي إلا أنّ الدحيل لم يعلن عن أيّ شيء سواء عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أو حسابه الرسمي على تويتر حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.

وسينضم ماندزوكيتش في حال إتمام الصفقة إلى زميله السابق المغربي المهدي بن عطية مدافع نادي الدحيل إضافة لهداف كأس آسيا المعز علي، والعراقي الواعد مهند علي والتونسي يوسف المساكني ليشكل إضافة كبيرة للفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا.

ويملك ماندزوكيتش (33 عاماً) خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية إذ سبق له اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018.