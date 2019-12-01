المونتينيغري يوفوفيتش مدرباً للأهلي القطري

وأورد الحساب الرسمي للأهلي على تويتر أنّ "النادي الأهلي يتعاقد مع المدرب نيبويشا يوفوفيتش لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للاسباني روبين دي لا باريرا إلى نهاية الموسم قابل للتجديد، بحضور المدير التنفيذي عارف عبدالرحمن".

وكان الأهلي قد تخلى عن دي لا باريرا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بعد خسارة ودية ثقيلة أمام الريان 1-4، زادت من تأزم الوضع في الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري المحلي برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

ويملك يوفوفيتش (45 عاماً) خبرة كبيرة مع الأندية العربية إذ سبق له أ درّب العديد من الأندية أبرزها الفيصلي الأردني والزمالك المصري والشرطة العراقي.

