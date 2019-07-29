الغرافة يتعاقد مع المكسيكي مورينو ويكرر تمسكه بخوخي بو علام

وأعلن الغرافة اليوم التعاقد مع المكسيكي مورينو (31 عاما) قادماً من ريال سوسييداد الإسباني، في عقد من المقرر أن يبقيه في الدوحة لموسمين.

وأتى تقديم مورينو بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة القطرية للخضوع للفحص الطبي، وتأكيد النادي الإسباني الاتفاق مع الغرافة لانتقال اللاعب الذي خاض 100 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي.

وعلى هامش تقديم مورينو، جدد رئيس جهاز الكرة في نادي الغرافة محمود الغزال تمسكه بحق ناديه في بوعلام، موضحاً "لدينا المستندات الرسمية والعقد الموقع من قبل خوخي، وبالتالي لن يفرط الغرافة في حقه".

وكان الغرافة قد أعلن الخميس تعاقده مع المدافع الدولي لأربعة مواسم، وجدد السبت التأكيد أن التعاقد تم "وفقا للوائح الاتحاد القطري لكرة القدم".

لكن السد أكد في بيان يوم إعلان التعاقد، تمسكه بحقه في اللاعب، وضمه إلى معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية.

كما نشر عبر موقعه الالكتروني الأحد، مقابلة مع لاعب المنتخب القطري، تحدث فيها عن التحضير للموسم المقبل ورغبته بإحراز الألقاب مع السد.

وقال الغزال "نستغرب لانضمام خوخي بوعلام لنادٍ لا يمتلك له عقداً ويترك النادي الذي تعاقد معه رسمياً، ونحن نمتلك الأحقية"، مضيفاً "سنكشف الكثير من الاوراق والمستندات الرسمية في الوقت المناسب".



