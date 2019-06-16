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كوبا أمريكا 2019
دوري نجوم قطر

الغرافة القطري يعين الصربي يوكانوفيتش

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أعلن الغرافة القطري تعاقده رسمياً الأحد مع الصربي سلافيسا يوكانوفيتش لتدريب الفريق خلفاً للفرنسي كريستيان غوركوف الذي تولى الإشراف على الفريق الموسم المنتهي وحل معه في المركز الثامن.

Reuters

وذكر حساب الغرافة على موقع تويتر "رسمياً الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرباً للغرافة بعقد يمتد لموسمين".

وكان يوكانوفيتش لاعب وسط في منتخب يوغوسلافيا السابق (1991- 2000) وشارك في 64 مباراة دولية، وبدأ مشواره التدريبي مع بارتيزان بلغراد الصربي (2007-2009) ثم انتقل إلى موانغتونغ يونايتد التايلاندي (2012-2013) وليفسكي صوفيا البلغاري (2013 ) وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية (2014) وواتفورد الإنكليزي (2015) وفولهام الإنكليزي ايضاً (2015-2018).

وأكد محمود الغزال رئيس جهاز الكرة في الغرافة في تصريحات لوسائل الاعلام أن "اختيار يوكانوفيتش جاء لامتلاكه سيرة ذاتية جيدة ولرغبته في تحقيق نتائج جيدة".

وأضاف "جلسنا مع المدرب الصربي وشرحنا الظروف التي يمر بها النادي ورغبته في استعادة مكانته".

وبتعاقد الغرافة مع يوكانوفيتش اكتمل عقد مدربي الأندية القطرية للدوري الجديد الذي ينطلق في 22 آب/أغسطس المقبل.

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