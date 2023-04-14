العربي يفوز على الأهلي ويعتلي الصدارة مؤقتاً

ورفع العربي رصيده إلى النقطة 43 في المركز الأول مؤقتاً متقدماً بفارق نقطة عن الدحيل الذي سيواجه الغرافة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز السابع.

سجل للعربي عبد الله المريسي في الدقيقة 45 +1 والسوري عمر السومة في الدقيقة 45+4 والتونسي يوسف المساكني في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و 88.

وسجل للأهلي الأردني يزن النعيمات في الدقيقتين 7 و 29 وعلي قادري في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى استعاد فريق الوكرة نغمة الانتصارات بفوز عريض على الشمال بخمسة أهداف لهدف.

وافتتح يوسف عبد الرزاق التسجيل للوكرة في الدقيقة 17 قبل أن يضيف الأنغولي جاسينتو دالا الهدف الثاني في الدقيقة 74 وعزز الجزائري محمد بن يطو النتيجة بالهدف الثالث بالدقيقة 77، وعاد الأنغولي دالا لتسجيل رابع الأهداف في الدقيقة 81 قبل أن يختتم مراد ناجي النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 85.

فيما سجل المغربي ياسين بامو هدف الشمال الوحيد في الدقيقة 57.

ووصل الوكرة لانتصاره الثامن هذا الموسم رافعاً رصيده للنقطة 30 صعد بها للمركز الرابع مؤقتاً.

بينما توقف رصيد الشمال الذي مني بهزيمته الـ11 هذا الموسم عند 17 نقطة ليستمر في المركز التاسع مؤقتاً.