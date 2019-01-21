العربي القطري يضم الإسباني فيكتور فاسكيز

وقال العربي في حسابه على تويتر "تعاقد النادي مع المهاجم الإسباني فيكتور فاسكيز لاعب فريق تورنتو الكندي الذي يلعب في الدوري الأميركي، لمدة موسم ونصف"، مضيفا "اللاعب قام بالتوقيع على عقد الانضمام للعربي، وذلك مساء اليوم الإثنين بحضور الشيخ خليفة بن حمد بن جبر آل ثاني رئيس النادي".

ولعب فاسكيز (32 عاما) في الفرق العمرية لبرشلونة بين 1998 و2005 ثم رُفِع الى الفريق الرديف الثاني عام 2005 ثم الرديف الأول عام 2006 قبل الالتحاق بالكبار بين 2008 و2010 دون أن يجد مكانه في التشكيلة، فاكتفى بثلاث مباريات مع هدف وحيد في جميع المسابقات.

انتقل بعدها الى بروج البلجيكي (2011-2015) ثم كروز آزول المكسيكي (2016) وتورنتو الكندي المشاركة في الدوري الأميركي (2017).

واستغني العربي مؤخرا عن محترفيه الكولومبي فرانكو أرازيلا هارتادو والبرازيلي مايلسون دي فارياس، واحتفظ بالمدافع العراقي احمد ابراهيم المتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كأس آسيا، ولاعب الوسط البرازيلي دييغو جارديل كويستر.

وتعاقد العربي الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي بعد 15 مرحلة، الشهر الماضي مع المدرب الإيسلندي هيمير هالغريمسون الذي سيتولى المهمة خلفا للتونسي حاتم المؤدب الذي شغل المنصب لفترة وجيزة خلفا للمقال الكرواتي لوكا بوسنيتش.