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كأس العالم FIFA قطر 2022™
دوري نجوم قطر

السد يقرر استبعاد عبد الكريم حسن

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أعلنت إدارة نادي السد استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة.

Reuters

 


 

عبد الكريم حسن دوري نجوم قطر السد
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