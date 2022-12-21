السد يقرر استبعاد عبد الكريم حسن من قبل beIN SPORTS December 21, 2022 17:41 أعلنت إدارة نادي السد استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة. Reuters 📝 | تعلن ادارة النادي عن استبعاد اللاعب عبدالكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً ، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة .#السد#دائما_مع_السد pic.twitter.com/hIpiUdYinG — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 21, 2022 عبد الكريم حسن دوري نجوم قطر السد السابق الإعلان عن استئناف منافسات الد اقرأ التالي - آخر الأحداث December 21, 2022 17:41 السد يقرر استبعاد عبد الكريم حسن December 19, 2022 14:47 الإعلان عن موعد استئناف منافسات الدوري القطري November 5, 2022 11:43 البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرباً جديداً للغرافة October 31, 2022 19:57 الغرافة يعلن رسمياً رحيل مدربه ستراماتشوني September 21, 2022 20:18 تحديد موعد استئناف دوري نجوم قطر بعد المونديال September 20, 2022 11:47 لقاء خاص مع الجزائري إسحاق بلفوضيل لاعب الغرافة September 14, 2022 20:19 الوكرة يتغلّب على السد September 14, 2022 00:42 إصابة خطيرة تهدّد مشاركة المساكني في مونديال قطر September 13, 2022 21:55 العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر September 7, 2022 21:11 الريان يتلقى الخسارة الخامسة