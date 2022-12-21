السد يقرر استبعاد عبد الكريم حسن

من قبل beIN SPORTS December 21, 2022 17:41 أعلنت إدارة نادي السد استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة.