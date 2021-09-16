السد يفوز على قطر والدحيل يتجاوز العربي

وقدم قطر شوطاً أول مثالياً بالصلابة الدفاعية والاعتماد على المرتدات التي أثمرت عن التقدم بهدف لاعب المنتخب القطري السابق سيبستيان سوريا عندما استثمر تمريرة البلجيكي إسحاق مبينزا، ووضع الكرة من فوق الحارس مشعل برشم (35).

وانتفض فريق المدرب الإسباني تشافي هرنانديس في الشوط الثاني فارضاً حصاراً مشدداً على منافسه، ليبدأ العودة إلى اللقاء بهدف جميل للغاني أندريه أيوه (63).

ومنح البرازيلي غيليرمي توريس فريقه التقدم بتسديدة قوية من خارج المنطقة (77)، قبل أن يؤمن الجزائري بغداد بونجاح الانتصار بهدف ثالث برأسية متقنة مستقبلاً عرضية البديل حسن الهيدوس (83).

وقال تشافي: "أثبتنا أننا فريق يملك شخصية قوية بعدما عدنا في الشوط الثاني. صحيح أننا واجهنا منافساً قوياً، لكن كان علينا أن نظهر المستوى الجيد والتركيز في إنهاء الهجمات منذ بداية المباراة".

وأضاف "استخدمنا عدداً كبيراً من اللاعبين، حيث نقبل على المزيد من المباريات القوية بفواصل زمنية قصيرة، علينا أن نهتم بعمليات التعافي من أجل التحضير لمواجهة ذات خصوصية كبيرة أمام الريان في الجولة المقبلة".

فوز مهم للدحيل

وقاد الشاب رابح يحيى فريقه الدحيل لتحقيق فوز مهم على العربي 2-1، ليحافظ وصيف النسخة السابقة على صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن السد.

ورغم افتقاد الدحيل لعناصر مهمة في الهجوم على غرار الكيني مايكل أولونغا والدولي القطري المعز علي، إلا أنه فرض أفضلية واضحة وهدد مرمى العربي في أكثر من مناسبة.

وبعدما عجز الدحيل عن ترجمة أي من فرصه في الشوط الأول، فرض رابح يحيى نفسه نجماً للمباراة حين افتتح التسجيل عقب تمريرة اسماعيل محمد (53) قبل أن يضيف الثاني من تسديدة قوية (66).

ولم يشفع هدف البديل عبد القادر الياس في الوقت بدل الضائع (90+4) في إبعاد الخسارة الأولى عن العربي الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.

ورفض السيلية الخسارة أمام الشمال وخرج بانتصار ثمين 3-2 ليحقق فوزه الأول، فيما مني الفريق العائد للدرجة الأولى بالخسارة الثانية تواليا.

وتقدم الشمال مبكراً عبر ناصر النصر الذي استغل تمريرة علي عوض (8)، بيد ان السيلية رد عبر المهاجم النرويجي آداما داياموندا الذي حول عرضية الإيراني رامين رضائيان للشباك (22).

وعاود الشمال التقدم عبر الأردني بهاء فيصل من ركلة جزاء (38)، لكن السيلية قلب الأمور رأساً على عقب في غضون ثلاث دقائق، حيث عادل المغربي إدريس فتحوي من كرة قوية غالطت الحارس (70) قبل أن يسجل محمد مدثر هدف الفوز من تسديدة بعيدة (73).

وتستكمل المرحلة بثلاث مباريات الجمعة، حيث يلتقي الوكرة مع الريان، أم صلال مع الخور، والأهلي مع الغرافة.

