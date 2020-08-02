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دوري أبطال أوروبا
دوري نجوم قطر

السد يعلن غياب أكرم عفيف لأربعة أسابيع

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أعلن نادي السد القطري اليوم الأحد أنّ إصابة نجمه أكرم عفيف ستتسبب بغيابه عن الملاعب لقرابة أربعة أسابيع.

AFP

وجاء في الموقع الرسمي لنادي السد بطل الدوري القطري أنّ الفترة التي يحتاجها أفضل لاعب في آسيا من أجل التعافي من إصابة في أربطة الكاحل ستقارب الشهر.

وأوضح السد: "تأكد غياب أكرم عفيف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته في أربطة الكاحل خلال تدريبات الفريق الأول".

وتابع: "عقب الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته في أربطة الكاحل، وأنّه سيغيب بسبب هذه الإصابة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع".

وفقد السد أمله في التتويج بلقب الدوري القطري منطقياً لكنه يتطلع لإكمال مشواره في دوري أبطال آسيا الذي سيستكمل في قطر بدءاً من شهر أيلول /سبتمبر المقبل.
 

دوري نجوم قطر السد أكرم عفيف
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