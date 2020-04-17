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السد يعلن عن نتائج عملية بغداد بونجاح الجراحية

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أعلن السد القطري عن نتائج العملية الجراحية التي أجراها نجمه الجزائري بغداد بونجاح.

Reuters

وجاء في بيان مقتضب لنادي السد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة: "أجرى بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد جراحة ناجحة في العضلة الضامة، ويحتاج مهاجم الزعيم لأربعة أسابيع للعودة للتدريبات بشكل طبيعي".

ويبدو من الصعب معرفة فترة عودة منافسات الدوري القطري وغيره من الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

واستغل العديد من لاعبي كرة القدم مسألة إيقاف البطولات لإجراء عمليات جراحية تمّ تأجيلها في فترات سابقة أو للتعافي من إصابات رياضية لحقت بهم قبل الإيقاف.
 

السد بغداد بونجاح فيروس كورونا
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