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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري نجوم قطر

السد يعلن تجديد عقد طارق سلمان حتى 2024

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أعلن نادي السد بطل الدوري القطري اليوم الجمعة عن تمديد عقد مدافعه المتألق طارق سلمان حتى 2024.

beIN SPORT


وجاء في بيان نشره نادي السد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "نجح جهاز كرة القدم بنادي السد، في الحفاظ على مدافع الفريق الأول طارق سلمان داخل نادي السد لمدة 4 سنوات ونصف قادمة وحتى موسم 2024".

وتوّج طارق سلمان بثلاثة ألقاب مع السد، بعد الفوز بلقب دوري النجوم الموسم الماضي، ولقبي السوبر وكأس قطر الموسم الحالي، بالاضافة لفوزه مع العنابي القطري بلقب كأس الأمم الآسيوية 2019.

وقال طارق سلمان في تصريحات لموقع النادي: "سعيد للغاية وفخور جداً بعقدي الجديد، اللعب في هذا الفريق مسؤولية كبيرة".

وأكمل: "سأواصل العمل بكل قوة لتقديم الأفضل دائماً وسنحصد البطولات في المستقبل".

السد
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