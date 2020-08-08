السد يشعل الصراع على الدوري القطري بفوزه على الدحيل

هدفُ اللقاءِ الوحيد حملَ توقيعَ رودريغو تاباتا في الدقيقةِ الرابعةِ والعشرين، ليصبحَ فارق النقاط ِ بين "الدحيل" و ملاحقهِ المباشر "الريان" نقطة ً واحدة ً فقط، قبل جولتين عن النهاية.

ورفع السد رصيده الى 41 نقطة في المركز الثالث،

وفي مباراة أخرى جرت اليوم حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي وأم صلال 1-1.

سجل راؤول بيكيرا الهدف الأول لمصلحة أم صلال في الدقيقة 45، وتعادل رامي فايز مدافع أم صلال لفريق الأهلي بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة في المركز الثامن، وأم صلال إلى 17 نقطة في المركز العاشر.