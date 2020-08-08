العربية
English
دوري أبطال أوروبا
دوري نجوم قطر

السد يشعل الصراع على الدوري القطري بفوزه على الدحيل

من قبل

أشعل السد الصراع على لقب الدوري القطري، وذلك بفوزه على صاحب الصدارةِ الدحيل بهدفٍ دون رد ضمن الجولةِ العشرين السبت.

https://twitter.com/AlsaddSC

هدفُ اللقاءِ الوحيد حملَ توقيعَ  رودريغو تاباتا في الدقيقةِ الرابعةِ والعشرين، ليصبحَ فارق النقاط ِ بين "الدحيل" و ملاحقهِ المباشر "الريان" نقطة ً واحدة ً فقط، قبل جولتين عن النهاية.

ورفع السد رصيده الى 41 نقطة في المركز الثالث،

وفي مباراة أخرى جرت اليوم حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي وأم صلال 1-1.

سجل راؤول بيكيرا الهدف الأول لمصلحة أم صلال في الدقيقة 45، وتعادل رامي فايز مدافع أم صلال لفريق الأهلي بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة في المركز الثامن، وأم صلال إلى 17 نقطة في المركز العاشر.

 

أم صلال الدوري القطري السد القطري تاباتا الدحيل القطري
السابق الريان يهزم السيلية ويواصل ضغط
اقرأ
الريان يهزم السيلية ويواصل ضغطه على الدحيل
التالي

آخر الأحداث