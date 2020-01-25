السد يتخطى الشحانية في مباراة شهدت ستة أهداف

حقق فريق السد انتصارا بفوزه على الشحانية 4-2 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من دوري نجوم قطر لكرة القدم والذي شهد أيضا فوز أم صلال على الخور 1 -صفر.

سجل أهداف السد حسن الهيدوس (9) وصلاح اليهري بالخطأ (49) وأكرم عفيف من ركلة جزاء (57) وبغداد بونجاح من ركلة جزاء أيضا (90+4).

وسجل هدفي الشحانية التونسي أحمد العكايشي القادم من العهد اللبناني في الدقيقتين الثالثة و65.

ورفع السد رصيده 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الشحانية عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

يتصدر الدحيل الدوري برصيد 33 نقطة أمام الريان الثاني برصيد 28 نقطة.

وفي المباراة الثانية، فاز أم صلال على الخور 1 صفر. ويدين أم صلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد المواس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة.