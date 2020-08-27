السد القطري يقترب من التعاقد مع البرازيلي توريس

وقال النادي القطري إن لاعب الوسط البرازيلي وصل إلى العاصمة الدوحة من أجل الانضمام إليه ولا تزال المفاوضات جارية مع أولمبياكوس من أجل إتمام عملية الانتقال.
وأضاف نادي السد أنه سيعلن رسمياً عن انضمام اللاعب عند التوصل لاتفاق مع أولمبياكوس.
وقال النادي القطري إن لاعب الوسط البرازيلي وصل إلى العاصمة الدوحة من أجل الانضمام إليه ولا تزال المفاوضات جارية مع أولمبياكوس من أجل إتمام عملية الانتقال.
وأضاف نادي السد أنه سيعلن رسمياً عن انضمام اللاعب عند التوصل لاتفاق مع أولمبياكوس.
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