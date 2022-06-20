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دوري نجوم قطر

الريان يمدد عقد مدرّبه التشيلي كوردوفا

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أعلن نادي الريان القطري عن تمديد عقد مدربه التشيلي نيكولاس كوردوفا، ليقود فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

AFP

ونشر النادي الإثنين تغريدة على الحساب الرسمي في موقع توتير أكد فيها استمرار المدرب السابق للمنتخب الأولمبي القطري على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وكانت إدارة الريان قد استعانت بكوردوفا (43 عاماً) أواخر الموسم الماضي ليخلف الفرنسي لوران بلان، رغم إشرافه آنذاك على تدريبات العنابي تحت 23 عاماً بعد موافقة الاتحاد القطري.

وقاد مدرب منتخب تشيلي للشباب سابقاً الفريق لبلوغ الدور ثمن النهائي من دوري ابطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الرهيب في البطولة القارية منذ استحداث نظامها الجديد عام 2003.

ورغم نجاح المدرب السابق لأندية بالستينو وسانتياغو واندررز في قيادة الريان قارياً، لكنه عجز عن تجاوز دور المجموعات في بطولة كاس آسيا تحت 23 عاماً مع المنتخب القطري وخرج من دور المجموعات بصورة مفاجئة، بعد الفوز على تركمانستان 2- صفر والتعادل مع ايران 1-1 والخسارة الثقيلة من أوزبكستان صفر -6.
 

دوري نجوم قطر الريان القطري
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