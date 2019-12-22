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كأس العالم للأندية
دوري نجوم قطر

الريان يحقق فوزاً صعباً على الوكرة

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حقق الريان فوزاً ثميناً على ضيفه الوكرة بهدف نظيف الأحد في إطار المرحلة الحادية عشرة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

beIN SPORTS

وضمن المرحلة ذاتها تعادل العربي مع قطر 1-1 وحقق السيلية فوزاً صريحاً على أم صلال بهدفين نظيفين.

وفي مواجهة الريان والوكرة تمكن الجزائري الدولي ياسين براهيمي من إحراز هدف الفوز للريان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الريان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الوكرة عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وفي مواجهة أخرى ضمن المرحلة ذاتها تعادل العربي مع قطر (1-1) ورفع العربي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس فيما أصبح رصيد قطر 13 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز السيلية على أم صلال بهدفين نظيفين والفوز هو الخامس للسيلية هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد أم صلال عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير.
 

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