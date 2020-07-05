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الدوري الاسباني
دوري نجوم قطر

الريان القطري يعلن رحيل نجمه تاباتا

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أعلن الريان القطري عن انتهاء مسيرة تاباتا في صفوفه متمنياً له التوفيق في قادمات الأيام.

Reuters


ونشر نادي الريان في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد تغريدات أكد فيها عدم التوصل لاتفاق مع تاباتا بشأن استمراره مع الرهيب للفترة المقبلة.

وغرّد الريان: "تاباتا لن يستمر مع الريان، والإدارة توجه إليه الشكر".

وتابع: "وجهت إدارة نادينا الشكر للاعب رودريغو تاباتا على السنوات التي قضاها بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد انتهاء تعاقده مؤخراً مع النادي دون التوصل إلى اتفاق معه لتجديد التعاقد رغم العرض المناسب المقدم إليه من الريان".

خاتماً في تغريدة أخرى: "وبذلك لن يكمل تاباتا المباريات المتبقية من دوري نجوم QNB مع الرهيب في الموسم الحالي".

الدوري القطري الريان تاباتا
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