الريان القطري يعلن رحيل نجمه تاباتا



ونشر نادي الريان في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد تغريدات أكد فيها عدم التوصل لاتفاق مع تاباتا بشأن استمراره مع الرهيب للفترة المقبلة.



وغرّد الريان: "تاباتا لن يستمر مع الريان، والإدارة توجه إليه الشكر".



وتابع: "وجهت إدارة نادينا الشكر للاعب رودريغو تاباتا على السنوات التي قضاها بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد انتهاء تعاقده مؤخراً مع النادي دون التوصل إلى اتفاق معه لتجديد التعاقد رغم العرض المناسب المقدم إليه من الريان".

تاباتا لن يستمر مع الريان.. والإدارة توجه إليه الشكر

وجهت إدارة نادينا الشكر للاعب رودريجو تاباتا على السنوات التى قضاها بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد انتهاء تعاقده مؤخرا مع النادى دون التوصل إلى اتفاق معه لتجديد التعاقد رغم العرض المناسب المقدم إليه من الريان pic.twitter.com/o9JHwW3ATh — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 5, 2020

خاتماً في تغريدة أخرى: "وبذلك لن يكمل تاباتا المباريات المتبقية من دوري نجوم QNB مع الرهيب في الموسم الحالي".