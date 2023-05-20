التحقيقات تؤكد عدم وجود تلاعب بنتيجة مباراة السيلية والمرخية

وقالت المؤسسة في بيان اليوم: إن الشكوك التي تمت إثارتها حول احتمالية وجود تلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثالث من شهر مايو الجاري دفعت المؤسسة إلى تكليف المركز الدولي للأمن الرياضي لإجراء تحقيق مستقل وشامل بالموضوع.

وأوضح البيان أن التحقيقات التي تضمنت مراجعة دقيقة لأحداث المباراة وإجراء مقابلات مع شركات الأندية ذات الصلة والحكام ومراقب المباراة وممثلي وسائل الإعلام واللاعبين والمدربين، أكدت عدم وجود أي دليل يشير إلى وجود شبهة أو يثبت حصول انتهاك لأي من أحكام لائحة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، خاصة بما يتعلق بالتلاعب بنتيجة المباراة، وبالتالي فإن الادعاءات التي تمت إثارتها حول المباراة المذكورة لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت المؤسسة في ختام البيان حرصها التام على ضمان نزاهة مسابقاتها، مقدمة الشكر للمركز الدولي للأمن الرياضي على الجهود التي بذلها خلال التحقيق.

وكان السيلية قد هبط مباشرة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بعدما احتل المركز الأخير في الدوري مقابل صعود معيذر بطل دوري الدرجة الثانية، فيما ضمن الشمال البقاء في الدرجة الأولى بعد فوزه على الخور وصيف الدرجة الثانية في المباراة الفاصلة على ملحق الهبوط.

