الاتحاد القطري يقرر الإبقاء على نظام الصعود والهبوط

وقال بلان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد القطري الثلاثاء "استئناف منافسات الدوري سيُطبق بالطريقة الحالية الاعتيادية عبر استكمال الجولات الخمس المتبقية، مع استمرار آلية الصعود والهبوط وفقاً لما تنص عليه لوائح الاتحاد القطري دون تغيير".

وأضاف "هناك عدد من الإجراءات الإعلامية التي سيتم اتباعها، حيث سيتم إلغاء المؤتمرات الصحفية للأندية قبل وبعد المباريات والاكتفاء بالتصريحات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وسيتم الاكتفاء بدخول الناقل التلفزيوني فقط إلى أرضيه الملعب، ولن يسمح بدخول الصحفيين إلى الملاعب التي تقام عليها المباريات على أن يقوموا بالتغطية من خلال القنوات التلفزيونية الناقلة".

وأوضح بلان "تم اعتماد برتوكولاً طبياً من قبل وزاره الصحة العامة سيقوم الاتحاد القطري بتطبيقه، حيث سيتم إجراء فحص الكشف عن كورونا لجميع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بتاريخ 8 و9 (حزيران) يونيو 2020، خلافاً إلى إجراء فحص كورونا لجميع العاملين في المباريات من منظمين وحكام وغيرهم، كما سيتم إجراء الفحص الطبي الثاني لكافة اللاعبين بعد 14 يوما من التواجد في الفندق".

وعن فترة الانتقالات التي أثارت قلق الأندية والمحترفين، قال بلان "الاتحاد القطري سيقوم بتحديد فترة انتقالات اللاعبين والتسجيل للموسم القادم 2020-2021، حيث سيصدر تعميماً يشرح كافة الجوانب عن آلية التسجيل ومواعيدها".

وتابع "قرار حضور الجماهير للمباريات يخضع لعملية تقييم للأوضاع خلال شهري (تموز) يوليو و(آب) أغسطس، وسيتم وفق ذلك اتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على سلامة الجميع، متمنياً في الوقت نفسه أن تقام المباريات بحضور جماهيري".