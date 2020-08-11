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دوري أبطال أوروبا
دوري نجوم قطر

الاتحاد القطري يسمح بالعودة التدريجية للجماهير في الملاعب

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قررت مؤسسة دوري نجوم قطر وبالتعاون مع الجهات المعنية بدء الفتح التدريجي لعودة الجماهير إلى الملاعب وبعدد محدود من التذاكر لكل مباراة ووفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة.

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وفي بيان رسمي لها، أكدت مؤسسة الدوري القطري بدء العودة الحياة التدريجية إلى الملاعب بعد استئناف الموسم  وذلك اعتبارا من الجولة الحادية والعشرين على أن يكون هناك عدد من الضوابط المحددة لكل مباراة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع ووفقا للإجراءات الصحية المتبعة.
 

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