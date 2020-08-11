الاتحاد القطري يسمح بالعودة التدريجية للجماهير في الملاعب

وفي بيان رسمي لها، أكدت مؤسسة الدوري القطري بدء العودة الحياة التدريجية إلى الملاعب بعد استئناف الموسم وذلك اعتبارا من الجولة الحادية والعشرين على أن يكون هناك عدد من الضوابط المحددة لكل مباراة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع ووفقا للإجراءات الصحية المتبعة.

