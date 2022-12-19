الإعلان عن استئناف منافسات الدوري القطري في 4 يناير

وكشفت المؤسسة عن برنامج الجولتين الثامنة والتاسعة، حيث تُقام الجولة الثامنة يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 يناير المقبل، فيما تُقام منافسات الجولة التاسعة يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 من الشهر نفسه.

وتشهد الجولة الثامنة مواجهات: الدحيل مع الغرافة على استاد عبدالله بن خليفة، وأم صلال مع المرخية، على استاد ثاني بن جاسم، ويلتقي على الملعب ذاته السد مع قطر والريان.

وتستكمل مباريات الجولة يوم 5 يناير المقبل حيث يواجه الشمال نظيره الوكرة على استاد حمد الكبير، ويلعب السيلية مع الريان على استاد حمد بن خليفة، وعلى الملعب ذاته يلعب الأهلي مع العربي، فيما يلتقي في الجولة التاسعة: الدحيل وأم صلال، الوكرة والعربي، الريان والسد، قطر والغرافة، السيلية والأهلي، وأخيراً المرخية مع الشمال.

وتوقفت منافسات الدوري عقب الأسبوع السابع، حيث يتصدر العربي جدول الترتيب برصيد (16) نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوكرة صاحب المركز الثاني، فيما احتل الدحيل المركز الثالث برصيد (14) نقطة، وحل الغرافة رابعاً برصيد (12) نقطة.