الأرجنتيني ميركادو من إشبيلية إلى الريان القطري

وأورد النادي عبر حسابه على "تويتر"، "في أولى صفقات الموسم الجديد يعلن الريان عن تعاقده رسميا مع المدافع الأرجنتيني غابريال ميركادو ليكون أحد لاعبينا الأجانب في الموسم القادم".

وأشار النادي القطري إلى أن المدافع البالغ من العمر 32 عاما، وقع عقده مع ناديه الجديد، ناقلا عنه رغبته في أن "يحقق الإضافة المطلوبة منه مع الفريق في الموسم الكروي القادم".

الريان يتعاقد رسميا مع الارجنتيني جايرييل ميركادو

في أولي صفقات نادينا للموسم الجديد يعلن النادي عن تعاقده رسميا مع المدافع الارجنتيني جابرييل ميركادو ليكون احد لاعبينا الأجانب في الموسم القادم، واللاعب الجديد قادم من نادي اشبيليه الإسباني الذي لعب معه في السنوات الثلاث الماضية pic.twitter.com/LqztTar1Bg — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) June 11, 2019

ودافع اللاعب عن ألوان إشبيلية في المواسم الثلاثة الماضية، بعد انضمامه إلى صفوفه في صيف 2016 قادما من ريفر بلايت حيث أمضى نحو أربعة أعوام. في رصيده 25 مباراة دولية، وكان في التشكيلة التي خاضت غمار مونديال روسيا 2018، لكنه لم يستدع إلى صفوف المنتخب الذي يتحضر للمشاركة في نهائيات بطولة كوبا أميركا 2019.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية الى أن ميركادو لم يجدد عقده مع إشبيلية الذي ينتهي بنهاية حزيران/يونيو، وسط حديث عن تبيان مع الإدارة والجهاز الفني. كما أفادت التقارير في الآونة الأخيرة عن أن اللاعب تلقى عروضا للانضمام إالى أندية في إسبانيا وإنكلترا.