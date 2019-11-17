إقالة دي لا باريرا مدرب الأهلي القطري

وأورد الأهلي عبر حسابه على "تويتر"، "قررت إدارة النادي الأهلي إقالة المدرب روبن دي لا باريرا وتعيين مدرب فريق تحت 23 سنة، الإسباني كارلوس هيرنانديز، مؤقتاً لحين تعيين مدرب آخر".

ويتولى المدرب البالغ 34 عاما مهامه أواخر عام 2018 خلفا للتشيكي ميلان ماتشالا، وقاد الأهلي لإنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس.

وتأتي إقالته بعد الخسارة 1-4 أمام الريان الجمعة ضمن منافسات "كأس أوريدوو" الودية التي ينظمها الاتحاد القطري خلال فترة التوقف الحالية.

وهو ثالث مدرب إسباني يقال من منصبه في الدوري القطري هذا الموسم، بعد كارلوس ألوس (قطر) وراوول كانيدا (أم صلال).

ويحتل الاهلي المركز السابع برصيد 13 نقطة في 10 مباريات، بعد أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.