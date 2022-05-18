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دوري نجوم قطر

أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري

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فاز نجم نادي السد أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لموسم 2021-2022 بحسب ما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء.

AFP

وحصل عفيف على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 68 %.

كما اختار الاتحاد القطري ماركيز لوبيز مدرب فريق الوكرة كأفضل مدرب في الموسم والذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 71.11%.

 

 

وحُسمت جائزة هداف الدوري (جائزة منصور مفتاح) لمهاجم نادي الدحيل مايكل أولونغا برصيد 24 هدف.

وفاز همام الأمين لاعب نادي الغرافة بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً بعد أن حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 59.1 %.

كما منح الاتحاد القطري برنامج الجيل المبهر الخاص بالإرث الاجتماعي والإنساني والتابع للجنة العليا للمشاريع والإرث جائزة كرة القدم للجميع لموسم 2021-2022. 

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