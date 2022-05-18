أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري

وحصل عفيف على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 68 %.

كما اختار الاتحاد القطري ماركيز لوبيز مدرب فريق الوكرة كأفضل مدرب في الموسم والذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 71.11%.

أكرم عفيف لاعب نادي @AlsaddSC يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2021/2022 🔝👏#جوائز_الاتحاد_القطري_لكرة_القدم pic.twitter.com/Jim8YdIwgR — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 18, 2022

وحُسمت جائزة هداف الدوري (جائزة منصور مفتاح) لمهاجم نادي الدحيل مايكل أولونغا برصيد 24 هدف.

وفاز همام الأمين لاعب نادي الغرافة بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً بعد أن حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 59.1 %.

كما منح الاتحاد القطري برنامج الجيل المبهر الخاص بالإرث الاجتماعي والإنساني والتابع للجنة العليا للمشاريع والإرث جائزة كرة القدم للجميع لموسم 2021-2022.