وزير الرياضة الإنكليزي سيفعل كل شيء ضد دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 17:11 1:35 دقيقة أكد وزير الرياضة الإنكليزي " أوليفر داودن" أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام إعلان تأسيس دوري السوبر الأوربي، واصفاً إياه بأنه يتعارض مع روح لعبة كرة القدم، ومشيراً إلى أنه سيفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك. تقارير إخبارية دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 12:02 دقيقة ماذا قال فينغر عن "قضية" دوري السوبر الأوروبي ؟ 1:00 دقيقة أنباء عن انسحاب تشيلسي من دوري السوبر الأوروبي 0:43 دقيقة ريال مدريد ينهي تحضيراته لمواجهة قادش 0:41 دقيقة ماذا طلب تشيفيرين من الأندية الإنكليزية ؟ 2:38 دقيقة غضب وانقسام في إيطاليا عقب الإعلان عن دوري السوبر 0:42 دقيقة بييلسا يدين إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:34 دقيقة فليك يؤكد معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي 1:35 دقيقة داودن يهاجم بشدة دوري السوبر الأوروبي 1:00 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي ترفض دوري السوبر الأوروبي 0:56 دقيقة الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع"