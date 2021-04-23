هودسون مدرب كريستال بالاس في حوار حصري لـ beIN SPORTS ينتقد مشروع دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 23, 2021 22:09 0:50 دقيقة قال روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS إنّـه أصيب بالذهول من محاولة عدد من الأندية إنشاءَ ما سميّ بدوريّ السّوبر الأوروبي. مقابلات تقارير إخبارية كريستال بالاس دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة هودسون ينتقد مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:57 دقيقة الـ"كونميبول" يحدد تاريخ الجولتين السابعة والثامنة 0:34 دقيقة تهمة تمنع غيغز من قيادة ويلز في الـ"يورو" 0:28 دقيقة نادال يبلغ نصف نهائي دورة برشلونة 0:47 دقيقة شيفرين يُشيد باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 0:32 دقيقة دورة شتوتغارت: بارتي إلى نصف النهائي 4:35 دقيقة كأس أوروبا 2020: بلباو ودبلن تخسران الاستضافة 1:55 دقيقة قطر توفر العديد من خيارات النقل الصديقة للبيئة 0:43 دقيقة نادي بوردو يعلن رحيل ملاكه 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات